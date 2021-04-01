Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım Galatasaray'a çok sert cevap verdi
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a sert yanıt ve Fenerbahçe'nin başvurusu için açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nün efsanevi eski başkanı Aziz Yıldırım Galatasaray'la yaşanan polemikte ilk kez konuştu.
Bir TV programına katılan Yıldırım, "Fenerbahçe sporun Cumhuriyetidir.." dedi.
Yıldırım'ın sözleri şöyle:
"Başkanlığı bıraktığımdan beri 3 seneye yakın bir zaman geçti. Bugün artık konuşmam gerekiyor. Artık mecbur olduk, konuşmam gerekiyor. Galatasaray adet haline getirdi. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe yönetimine savaş ilan ettiler. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. Böyle bir insan üstünden Fenerbahçe yönetimiyle tartışma yaratmak kötü. Böyle bir insanı tartışmanın içine katanlar zararlı çıkar. Benim üzerimden bunu yapmak aptallıktır!
2014'te, TFF'ye müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Bunu kongrede söylüyorum. Kaba olarak düşünürsen, benim zekamı ölçemediğin için, anlamıyorlar. 2 şampiyonluk sığmıyor diyorum, niye diyorum, yayın payı hakkında diyorum.
Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu 2014'te de söylüyorum. Bunlar bunu anlamıyorlar. İnce nokta, aradaki fark. Yayın haklarından payını alacak mı, almayacak mı? Galatasaray'ın itiraz etmesi gereken bu
GS TV'Yİ İZLERKEN UTANDIM
GS TV'yi izlerken utandım. Yayınımı kesip, montajlayarak yayınlıyorlar. Ben bunları zaten belirtiyorum. Kes, doğra, 'Aziz Yıldırım böyle söyledi' de. Bunlar yanlış. Bir daha söylüyorum. Ben herhangi bir adam değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim.
Son dakika: Galatasaraydan Fenerbahçeye 1959 öncesi şampiyonluk cevabıSon dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 1959 öncesi şampiyonluk cevabı!
Ben Fenerbahçe'nin yanındayım, Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Galatasaray, bunu iyice kafasına soksun
KİMSEYLE TAVLA OYNAMADIM
Kendilerinin şampiyon olması için dua eden insanın FETÖ örgütünün başkanı olduğunu da herkes biliyor. Ben Ali beye de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. Fenerbahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Herhangi bir suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk. Ben kimseyle de tavla oynamadım.
Ben ve yönetici arkadaşlarım, bu ülkede FETÖ'yle savaşan ilk insanlardan biriyim. Ben şerefli bir insanım, kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler
BENİ MAHKEMEYE VERDİLER
Fenerbahçe, şike yapmadı ama Galatasaray hepimizin gözü önünde şike yapmadı diyorum. Beni mahkemeye verdiler. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış.
FENERBAHÇE SPORUN CUMHURİYETİDİR
Fenerbahçe, sporun cumhuriyetidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti ile bir tutulamaz. Bu ülkedeki tek cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'dir.
FENERBAHÇELİLER BÖLÜNMESİN
Fenerbahçelilere ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler aşılır ama idare edenler de bu kulübü layık oldukları yere götürmek için çalışsınlar."
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