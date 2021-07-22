Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew, Al Sadd'a transfer oldu

22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:26

Katar Ligi'nde mücadele eden Al Sadd, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Andre Ayew'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ganalı yıldız Andre Ayew ile anlaşmaya vardı. Oyuncu, rutin prosedürleri tamamlamak için sabah Doha'ya gelecek, ardından sözleşmenin imzalanması ve resmi duyuru yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

#AlSadd have reached an agreement to sign Ghanaian star Andre Ayew. The player will arrive in Doha in the morning to complete the routine procedures, followed by the signing of the contract and the official announcement#AlwaysAlSadd@AyewAndrepic.twitter.com/1hr7GLECQQ — #75 Al Sadd SC | ???? ???? (@AlsaddSC) July 21, 2021

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, en son İngiltere Championship ekiplerinden Swansea'de mücadele etmekteydi.

Ganalı oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 487 maçta 131 gol atıp 55 gol pası üretti.