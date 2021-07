Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew, Al Sadd'a transfer oldu

Katar Ligi'nde mücadele eden Al Sadd, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Andre Ayew'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ganalı yıldız Andre Ayew ile anlaşmaya vardı. Oyuncu, rutin prosedürleri tamamlamak için sabah Doha'ya gelecek, ardından sözleşmenin imzalanması ve resmi duyuru yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

