Wesley Sneijder'dan Galatasaray eleştirisi!

Sneijder, "Galatasaray'ı böyle görmek şoke edici. Bu Galatasaray'ın adına yakışmayan bir görüntü" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 08:35
Wesley Sneijder'dan Galatasaray eleştirisi!
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, 5-1 kaybedilen PSV Eindhoven maçı sonrası sert açıklamalar yaptı.

Maçı Hollanda TV kanalı adına yorumlayan 37 yaşındaki eski futbolcu, skoru kabul edemediğini söyledi.

Sneijder, "Galatasaray'ı böyle görmek şoke edici. Bu Galatasaray'ın adına yakışmayan bir görüntü" dedi.


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