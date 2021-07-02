Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, Famalicao'ya imza attı

02 Temmuz 2021 Cuma, 10:31

Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Bruno Alves ülkesine dönerek, babası Washington Alves'in forma giydiği Famalicao'ya imza attı.

Porto'ya geri döneceği konuşulan 39 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra babasının oynadığı kulüpte forma giymekten büyük mutluluk duyacağını belirtti.

39 yaşındaki futbolcunun babası bir süre önce transfer için, "Portekiz'de başka takımlardan da teklifler var. Aynı zamanda İtalya, Meksika ve Türkiye'den de teklif aldık. Bruno Alves'in seçebileceği çok teklif var. Elbette kariyerini Porto'da bitirmek istiyor ancak belki bu yıl bu olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

2013'te Fenerbahçe'nin Zenit'ten 5.5 milyon Avro'ya transfer ettiği Bruno Alves, Süper Lig'de üç sezon geçirmiş ve 2016 yazında Cagliari'nin yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'den 2016'da ayrıldıktan sonra Cagliari ve Rangers'ta oynayan Portekizli oyuncu, son olarak Parma'da 3 yıl geçirmişti.