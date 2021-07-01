Fenerbahçe'nin eski yöneticisi açıkladı: "Fenerbahçe Löw'e teklif yaptı"
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe'nin Löw'e teklifte bulunduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp flaş bir iddia ortaya attı.
Takipçisinin, "Löw gelir mi?" sorusuna yanıt veren Kutlualp, "Löw’e teklif yapıldı ama olmadı" dedi.
Hakan Bilal Kutlualp, "Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının oynandığı çift yıllarda hem oyuncu hem de teknik direktör transferi daha zor olur. Mutlaka Fenerbahçe’ye yakışan birçok hocayla görüşülüyordur ama sıkıntı büyükse DAUM acil çözümdür. Zaman kaybetmeye gerek yok." dedi.
Löw'e teklif yapıldı, olmadı https://t.co/n5KcstGN3S— Hakan Bilal Kutlualp (@hbkhbk) July 1, 2021
Video Haberler
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
- Bakan Varank'ın zor anları
- Trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
- Zabıta devreye girdi... “3 tişört alana otomobil bedava
- Sosyal medya fenomeninin oğlu terör estirdi
- Sevindiren haber 5.5 saat sonra geldi
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
En Çok Okunan Haberler
- 'Tosuncuk' ortaya çıktı! Video ile mesaj yolladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Ekşioğlu'ndan zehir zemberek paylaşım
- 'Üçüncü doz' ve 'BioNTech' kararı
- Erdoğan'ın sözü soruldu; yanıtı suç sayıldı!
- Soylu ailesinin Akmerkez’deki ‘sağlıklı’ işleri
- Elektrik fiyatlarına büyük zam
- Suçlamaları reddedip, babaanneyi suçladılar
- Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu
- Kılıçdaroğlu açıkladı: 'CHP gemisi' kıyıları gezecek