Fenerbahçe'nin eski yöneticisi açıkladı: "Fenerbahçe Löw'e teklif yaptı"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe'nin Löw'e teklifte bulunduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:18
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi açıkladı:
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Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürerken, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp flaş bir iddia ortaya attı. 

Takipçisinin, "Löw gelir mi?" sorusuna yanıt veren Kutlualp, "Löw’e teklif yapıldı ama olmadı" dedi.

Hakan Bilal Kutlualp, "Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının oynandığı çift yıllarda hem oyuncu hem de teknik direktör transferi daha zor olur. Mutlaka Fenerbahçe’ye yakışan birçok hocayla görüşülüyordur ama sıkıntı büyükse DAUM acil çözümdür. Zaman kaybetmeye gerek yok." dedi. 


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