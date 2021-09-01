Fenerbahçe'nin göndermeye çalıştığı yıldız alacaklarını istedi!

01 Eylül 2021 Çarşamba, 18:05

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, sarı-lacivertlilerden ayrılmak için 2 sene boyunca kazanacağı tüm parayı peşin olarak almak istiyor.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Haber Global'e verdiği röportajda; "Bir oyuncu için iyi bir bonservis aldık ama gitmem diye tutturdu. Biz sakin şekilde telkinlerde bulunduk, 'kalacağım' dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Herhalde bir yere gidecek. Bize sorun yaratana biz de sorun yaratırız." sözleriyle işaret ettiği futbolcu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Sinan Gümüş'e Süper Lig'den Adana Demirspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Sivasspor ve Bundesliga'dan bir takım talip oldu. Sarı lacivertli kulübe gelen teklifleri reddeden Gümüş, Haziran 2023'te bitecek olan sözleşmesindeki tüm ücreti istiyor.

Kaynak: Ajansspor