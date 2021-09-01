Fenerbahçe'nin göndermeye çalıştığı yıldız alacaklarını istedi!
Sinan Gümüş'e Demirspor, Alanyaspor, Karagümrük, Rizespor ve Sivasspor ve Bundesliga'dan bir takım talip oldu, ancak golcü oyuncu gitmemekte diretti.
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, sarı-lacivertlilerden ayrılmak için 2 sene boyunca kazanacağı tüm parayı peşin olarak almak istiyor.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Haber Global'e verdiği röportajda; "Bir oyuncu için iyi bir bonservis aldık ama gitmem diye tutturdu. Biz sakin şekilde telkinlerde bulunduk, 'kalacağım' dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Herhalde bir yere gidecek. Bize sorun yaratana biz de sorun yaratırız." sözleriyle işaret ettiği futbolcu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Sinan Gümüş'e Süper Lig'den Adana Demirspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Sivasspor ve Bundesliga'dan bir takım talip oldu. Sarı lacivertli kulübe gelen teklifleri reddeden Gümüş, Haziran 2023'te bitecek olan sözleşmesindeki tüm ücreti istiyor.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
- Beline ip bağlayıp gezdirdi!
- Dün gece, 'verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…
- Bursa'da korku dolu anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi
- ATV'ler yuvalama alanına daldı! 16 caretta caretta öldü
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- 3 kızını katleden imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Türk müziğinin acı kaybı
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- İzmir'de alarm: 'Geniş bir bölgeyi etkiliyor'
- AKP 2001'den beri ilk kez bu oyu aldı