Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2021 Pazar, 20:53
Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
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Fenerbahçe ve Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Sezona 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, galibiyetle devam etmek istiyor. İlk hafta Göztepe ile berabere kalan Antalyaspor ise yeni sezondaki ilk galibiyetinin peşinde.

21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. 

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı önce sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Son antrenmanın tamamında takımla çalışan Enner Valencia’nın maç kadrosunda olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN 11'i:

Altay, Tisserand-Min Jae-Szalai, Nazım-Sosa-Gustavo-Ferdi, Osayi-Samuel-Muhammed, Samatta 

ANTALYASPOR'UN 11'i:

Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Ghacha, Fredy, Amilton, Wright


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