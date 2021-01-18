Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımı rekor kırdı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in transferine ithafen paylaşmış olduğu bir tweet, etkileşim ve beğeni rekoru kırdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2021 Pazartesi, 13:25
Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımı rekor kırdı
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Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından 16 Ocak gecesi Mesut Özil’in transferine ithafen atılan "Gel Gündüzle Gece Olalım.." tweeti şu ana kadar 595 binin üzerine beğeni, 36 binin üzerinde alıntı, 180 bine yakın retweet ve 60 binin üzerinde yanıt ile Türk spor tarihinin en fazla etkileşim ve beğeni alan paylaşımı oldu.

Ayrıca dün gece Mesut Özil’i Londra'dan İstanbul'a taşıyan uçak, dünyadaki tüm uçuşları canlı olarak gösteren Flightradar24'te 300 binden fazla kişi tarafından canlı olarak takip edildi. 


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