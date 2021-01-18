Mesut Özil'in 'Cuma' paylaşımı ilahiyatçıları böldü: Selefileri rol model edinmiş, yazık olmuş

18 Ocak 2021 Pazartesi, 11:26

Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu Mesut Özil'in geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ilahiyatçılar arasında tartışmaya neden oldu.

Yıldız futbolcu, Eyüp Sultan Camii konumunu eklediği 'Cuma' paylaşımında İbn Kayyim El-Cevziyye'nin "İman iki sınıftır, sabır ve şükür" sözüne yer vermişti.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir, Özil'in paylaşımını "Mesut Özil arkasına Osmanlı-Türk camisini alırken keşke İbn Teymiyye çizgisinden bir alimi değilde arkasına aldığı manzaraya uygun bir geleneği referans alsaydı. Yazık olmuş" diye eleştirdi.

Hilmi Demir'in Özil'e yaptığı eleştiri bir kısım ilahiyatçı ve dini çevrelerden isimlerin tepkisine neden oldu. Bunlar arasında Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kurbanoğlu, "Ehl-i sünneti kastederken bile "benim anladığım sünnet" dercesine bir bağnazlık, otoriter rejimler açısından da bulunmaz hint kumaşı. Böyle devam edin, daha da yükselirsiniz bir süreliğine. Dönemine göre vaziyet alayım, o biterse diğeri, milliyetçilik de her daim para eder" diye yazdı.

Hilmi Demir ise gelen tepkilere "Bu ülkenin dünya çapındaki sporcusunun Selefilerin rol modeli olan birinden paylaşım yapıp Anadolu irfanını besleyen Ebu Hanifeleri, İmam Matüridileri bilmemesini dert edindim kardeşim ne oldu? Neden birilerini rahatsız etti ki?" diye yanıt verdi.



