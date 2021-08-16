Fenerbahçe'nin üçüncü forması görücüye çıkacak

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:40

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği üçüncü forma, 10 Avrupa takımı ile ortaklaşa düzenlenecek olan etkinlikle taraftarların beğenisine sunulacak.

Sarı-lacivertlilerin yeni forma tedarikçisi olan Puma'nın PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Marsilya, Kransnodar, Borussia Mönchengladbach, Stade Rennais, Valencia, Milan ve Manchester City ile düzenleyeceği lansman, 18 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak ve YouTube'tan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe'nin şu ana dek satışa çıkan iç saha ve deplasman formaları, 319 TL fiyatla satışa sunulmuştu.