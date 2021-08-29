Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim-Min Jae, Altay maçında sakatlandı
Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı karşılaşmada yeni transfer Kim-Min Jae 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 3.haftasında Altay deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertlilerin 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 66.dakikasında yeni transfer Güney Koreli Kim-Min Jae sakatlık geçirdi ve değişiklik istedi.
Kim-Min Jae sedyeyle sahadan ayrıldı. Güney Koreli oyuncunun yerine 67.dakikada Serdar Aziz oyuna dahil oldu.
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