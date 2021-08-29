Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker: "Futboldan soğudum"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, kadroda düşünülmemesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden duygusal paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin bu sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Steven Caulker, teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen futbolcular arasına girdi. Takımdan gönderilmek istenen İngiliz stoper, sosyal medya üzerinden geçmişte yaşadığı zorluklara değinerek futboldan soğudunu belirtti.
Steven Caulker yaptığı paylaşımda, "Bin gündür sarhoş olmadım. Bin gün önce yerlere yatarak kusuyordum. 5 ay işsiz kaldım, aile evimi sattım. Bunca motivasyonun nereden geldiğini bilmiyorum. Sanırım insanlardan ve futboldan soğudum. Hayatımı yeniden inşa etmek istedim. Başarmış insan hikayesi anlatmak istedim. Ama 1000 gün sonra insanlar hala beni kovuyor. Artık umrumda değil." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Henüz 20 yaşındayken Premier Lig'de Tottenham formasıyla ilk 11 oyuncusu haline gelen İngiliz futbolcu, yaşadığı alkol ve kumar sorunları nedeniyle futbolunu sahaya yansıtamadı. Southampton, Liverpool ve Dinamo Moskova gibi takımlarında transfer ederek denediği Caulker, bu kulüplerde tutunamadı.
6 ay işsiz kaldıktan sonra Alanyaspor'un yolunu tutan futbolcu, gösterdiği başarılı performans ile göz doldurdu. Fenerbahçe'ye transfer olarak yükselişine devam eden İngiliz stoper, Vitor Pereira'nın gelişi sonrası kadroda düşünülmeyen futbolculardan birisi haline geldi.
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