Fenerbahçe'ye İngiltere üzerinden İspanyol yıldız!

09 Ağustos 2020 Pazar, 13:45

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, gelecek sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalara devam ediyor.

Ünlü gazetesi AS'daki habere göre; Fenerbahçe, Manchester United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata ile yakından ilgileniyor.

Haberde, sarı lacivertli takımın Mata'nın transferi için Manchester United ile resmi görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe, İspanyol futbolcuyu düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Kariyerinde Valencia, Chelsea gibi takımların da formasını giyen Juan Mata, Manchester United formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.

Transfermarkt, Mata'nın güncel piyasa değerini 9.5 milyon Euro olarak güncelledi.

Kaynak: Ajansspor