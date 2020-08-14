Fenerbahçe'ye Muriç'in bonusu stoper!
Fenerbahçe yönetimi, Vedat'ı 18 milyon Avro civarında Lazio'ya gönderirken İtalyan ekibinin Angolalı stoperi Bastos için de girişimlere başladı.
Kosovalı golcü Vedat Muriç'i Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'de bir transfer gelişmesi daha yaşandı.
Fenerbahçe yönetimi, Vedat'ı 18 milyon Avro civarında Lazio'ya gönderirken İtalyan ekibinin Angolalı stoperi Bastos için de girişimlere başladı.
Sarı lacivertliler, Vedat'in 18 milyon Avro'luk bonservis bedelinin yanı sıra, Bastos transferini bitirmek istiyor.
Adı Bartolomeu Jacinto Quissanga olan Angolalı stoper, 4 yıldır Lazio forması giyiyor. Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu ikna ederse Lazio'nun futbolcuyu Vedat'in bonservisine ek olarak sarı lacivertlilere göndermesi bekleniyor.
Kaynak: Ajansspor
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