Fenerbahçe'ye ne oldu?

30 Kasım 2020 Pazartesi, 13:01

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvede önemli kayıplar yaşadı.

Bu yıl yenilenen kadrosu ve teknik heyetiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 haftada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-lacivertliler, 7. hafta sonunda maç fazlasıyla Aytemiz Alanyaspor'un önünde liderlik koltuğuna otururken, son 3 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in sezona kötü başlamasıyla 7. hafta sonunda en yakın rakibi Galatasaray'ın 4 puan önüne geçen Fenerbahçe, avantajını 3 haftada yitirdi.

Fenerbahçe, son 3 haftada sahasında yaşadığı İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından kaybettiği 6 puanla 3. sıraya geriledi ve rakiplerinden Galatasaray'ın averajla gerisine düştü.

ÇIKIŞ KISA SÜRDÜ

Süper Lig'de bu sezon ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Fenerbahçe, daha sonra çıkışa geçti.

Sarı-lacivertliler, 3. haftadan sonra üst üste 4 maç kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

Ligin 8. haftasında Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen ve galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 10. haftada da sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda çok iyi bir performansa imza atarken, evinde kritik kayıplar yaşadı.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 10 haftada 20 puan topladı, 10 puan yitirdi.

Söz konusu dönemde kayıplarının sadece 2 puanını deplasmanda yaşayan Fenerbahçe, 8 puanı ise evinde kaybetti.

KADIKÖY'DE 27 SEZON SONRA ÜST ÜSTE MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig'de 27 sezon sonra evinde üst üste 2 kez mağlup oldu.

Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a yenilen sarı-lacivertliler, 10. haftada ise Beşiktaş'a mağlup olarak sahasında üst üste 2 maç kaybetti.



Fenerbahçe, son olarak 1992-1993 sezonunda sahasında Trabzonspor'a 1-0 ve ardından Galatasaray'a 4-1 yenilmişti.

Sarı-lacivertliler, 1992-1993 sezonunda sonra aradan geçen 27 sezonda ise evinde üst üste 2 maç kaybı yaşamamıştı.

Fenerbahçe'nin, ligde önemli rakipleri karşındaki sahasında yenilmezlik serileri 2020 yılında sona erdi.

Seyircisi önünde rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında uzun yıllar yenilmeyen sarı-lacivertliler, 2020 yılında iç sahada bu 3 rakibine de mağlup oldu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 23. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak, Kadıköy'de 20 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, 16 Haziran 2020'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 yenilerek, rakibine sahasında yaklaşık 23 yıl sonra mağlup oldu.

Son olarak dün Kadıköy'de 15 yıldır yenilmediği Beşiktaş'a da 4-3 kaybeden Fenerbahçe'nin, evinde bu 3 rakibine karşı yenilmezlik serileri bitti.