Fenerbahçe'ye Rus golcü iddiası

07 Ağustos 2020 Cuma, 08:23

Transfer sezonunun başlamasının ardından takımlarda çalışmalar hızlandı. İddiaya göre Rus futbolcu Fedor Smolov'un adı ise Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Rus golcü Fenerbahçe'ye önerildi.

FEDOR SMOLOV HANGİ TAKIMDA VE MEVKİDE OYNUYOR?

Tam adı Fyodor Mihayloviç Smolov, son zamanlarda transfer iddialarıyla gündemde.

Fyodor Mihayloviç Smolov 9 Şubat 1990, Saratov doğumlu Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev almakta olup, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giymektedir.

2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan Smolov; 2010’da Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’a, 2012-2013 yılları ile 2014’te Anji’ye, 2014-2015 yıllarında ise Ural’a kiralandı. 2015’te Krasnodar’a transfer oldu. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Çempionat Rossii po futbolu gol kralı oldu. 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.

2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.