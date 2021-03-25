Fenerbahçe'ye Yunan yıldız Pelkas'tan kötü haber
İspanya maçı öncesi taktik antrenmanında kalçasındaki sakatlık yineleyen Fenerbahçeli Pelkas'ın durumu netleşmedi.
Yunanistan Milli Takımında bulunan Fenerbahçe’nin yıldızı Dimitiris Pelkas’tan kötü haber geldi.
Hellas Football’ın haberine göre Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile rakip olan Yunanistan’da Pelkas antrenmanda kalçasından sakatlık geçirdi.
Yunan basınında yer alan haberde kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.
Yıldız futbolcunun İspanya maçında forma giyme şansının düşük olduğu, son durumunun ise bugün belli olacağı belirtildi.
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