Fenerbahçe'yi üzen seri

Fenerbahçe, uzun yıllar sonra kendi sahasında üst üste 3 yenilgi birden aldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2020 Cumartesi, 21:00
Fenerbahçe'yi üzen seri
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Fenerbahçe'ye Kadıköy yaramıyor.

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez kendi sahasında üst üste 3 yenilgi birden aldı.

Sarı-Lacivertli ekip Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a kaybetti. Deplasmanda kazanan Sarı-Lacivertli ekip, lig tarihinde ilk kez böyle bir iç saha serisi yaşıyor.


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