Fenerbahçe'yi üzen seri

12 Aralık 2020 Cumartesi, 21:00

Fenerbahçe'ye Kadıköy yaramıyor.

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez kendi sahasında üst üste 3 yenilgi birden aldı.



Sarı-Lacivertli ekip Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a kaybetti. Deplasmanda kazanan Sarı-Lacivertli ekip, lig tarihinde ilk kez böyle bir iç saha serisi yaşıyor.