Feray Aytekin: Özel okullarda ve devlet okullarında farklı önlemler alındı!

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:16

Okulların açılmasına 21 Eylül’de kademeli olarak başlanacağı duyurulsa da, alınacak önlemler ve okulların hangi koşullarda açılacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gerekli planlamaların yapıldığını söylerken, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, özel okullarda ve devlet okullarında farklı önlemler alındığını belirtti. Bu durumun daha önce eğitim hakkında yaşanan eşitsizliğin, sağlık hakkına erişim açısından da yaşanacağını kaydeden Aydoğan, okulların salgın koşullarında yeniden açılması için gerekli gördükleri düzenlemeleri de sıraladı.

Özel okulların alınan önlemlerle ilgili reklam kampanyaları yürüttüğüne, kamu okullarında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenlere ve velilere yaptığı önlem alma çağrısı ile sınırlı kaldığına dikkat çeken Aydoğan, “Bizler bu ülkenin öğretmenleri olarak hiçbir zaman uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağının farkındayız ve yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasını herkesten çok bu ülkenin öğretmenleri olarak biz istiyoruz. Ancak mesele hem öğrencilerimizin, velilerimizin hem de toplumun sağlık hakkı meselesidir” diye konuştu.

MEB’E EK BÜTÇE VE EK ATAMA

MEB'e ek bütçe sağlanması gerektiğini söyleyen Aydoğan, alınması gereken önlemlerle ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

“Bilim insanlarının ve hekimlerin uyarıları doğrultusunda velilerimize, öğrencilerimize, eğitim ve bilim emekçilerine ücretsiz grip aşısı yapılması noktasında adım atılmalıdır. Seyreltilmiş sınıflarda görev alacak öğretmen arkadaşlarımız için acilen ek atama yapılmalıdır. Derslikler ve diğer ortak kullanım alanları fiziksel mesafesnin korunmasına uygun hale getirilmelidir. Her okulda sağlık görevlisi bulundurulmak zorundadır.”

“TÜM SÜREÇLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER ESAS ALINMALI”

Okulların temizlik, dezenfektan ve kişisel koruyucu ekipman ihtiyacının giderilmesi gerektiğini belirten Aydoğan, “Covid-19 mutlaka meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Okulların açılmasındaki tüm süreçlerde bilimsel yöntemler esas alınmalı ve MEB bütün kaygıları giderecek önlemleri aldığını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak zorundadır” diye konuştu.