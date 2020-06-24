Feray’ın doğum gününde ailesi bir kez daha yineledi: ‘Adalet arıyoruz’
Mersin’de 2.5 yıl önce 23 yaşındayken evinde bir polis tarafından ateş edilerek öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in ailesi, dün kızlarının 26. yaş gününde mezarını ziyaret etti. Acılı baba Bekir Şahin, “2.5 yıldır adalet arıyoruz, Yargıtay sesimizi duysun” dedi.
Bekir Şahin “Kızımızın katili 5 yıl 3 ay ceza aldıktan sonra sokağa bırakıldı ve 1 yıldır hiçbir şey olmamış gibi geziyor. Benim kızım ise burada kara toprakta yatıyor. Bunun neresi adalet. Dava ile ilgili Yargıtay’a itirazımızı da yaptık ve yaklaşık 15 aydır bu itirazımız bekliyor. Biz 15 aydır Yargıtay’dan cevap bekliyoruz” dedi.
Acılı anne Aysel Şahin ise “Bu acının ne bir tarifi ne de bir ismi var. Benim kızımın bugün doğum günü. Kızımla kurduğum hayallerin hepsi yarım kaldı. Adalet bakanımıza sesleniyorum. Lütfen artık kadınlarımızın sesini duyun, bizim sesimizi duyun. Kadın cinayetlerine son verin artık. Ben kızımı kaybettim, kara toprağa verdim. Başka analar ağlamasın istiyorum” diye konuştu.
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