Ferhan Şensoy neden öldü? Ferhan Şensoy'un hastalığı neydi?
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçı iç kanama nedeniyle 2 Temmuz'dan beri tedavi görüyordu. Peki hayatını sahnelere adayan usta sanatçı Ferhan Şensoy neden öldü? Ferhan Şensoy'un hastalığı neydi?
Geçtiğimiz ay sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alına usta tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi.
Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralarak Rasim Öztekin'e devreden usta isim, Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edinmişti. Geçen ay yaptırdığı anjiyo sonrası bugün yara bölgesinde oluşan bir komplikasyon nedeniyle tedavi altına alınan tiyatrocu Ferhan Şensoy (70) dün gece hayatını kaybetti.
HASTENEYE KALDIRILMIŞTI
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve 2 Temmuz'da apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Şensoy'a sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce anjiyo yapılmıştı.
Sanatçı, anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyon nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, buradaki tedavisinin ardından önlem amaçlı olarak özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenilmişti.
FERHAN ŞENSOY’UN HASTALIĞI NEYDİ?
Derya Sensoy, babası Ferhan Şensoy'un hastalığı ile ilgili geçtiğimiz temmuz ayında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.
BABASIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI
Gelişmelerin ardından son olarak oyuncu Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy ile birlikte bir paylaşım yapmıştı. Babası ile birlikte çekilen yeni fotoğrafını Twitter hesabından yayımlayan Derya Şensoy, gönderisine nazar boncuğu ve kalp emojilerini eklemişti. Takipçileri, oyuncunun bu paylaşımına, "Geçmiş olsun" ve "Büyük ustaya çok selamlar" şeklinde yorumlar yapmıştı.
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