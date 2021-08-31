Hastaneden Ferhan Şensoy'un ölümüne ilişkin açıklama
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdiği belirtildi.
Şensoy'un kurucusu olduğu, Ortaoyuncular'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun" denildi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ölümüne ilişkin, "Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu, 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
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