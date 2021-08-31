Ferhan Şensoy'un oynadığı Pardon filmi yeniden gündemde
Usta sanatçı Ferhan Şensoy 70 yaşında yaşamını yitirdi. Şensoy'un ölümünün ardından Rasim Öztekin ile birlikte rol aldığı 'Pardon' filmi yeniden gündeme geldi.
Usta sanatçı Ferhan Şensoy iç kanama geçirmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Ferhan Şensoy'un yer aldığı Pardon filmi yeniden gündeme geldi.
Peki, Pardon filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Pardon filmi ne zaman çıktı?
PARDON FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?
Pardon, Mert Baykal'ın yönettiği bir film. Senaryosu Ferhan Şensoy'a ait olan Çok Tuhaf Soruşturma adlı tiyatro oyununun sinemaya uyarlanmış hali olan filmin çekimleri Sinop Cezaevi'nde yapılmıştır.
Pardon filmi çıkış tarihi : 4 Mart 2005
Pardon filmi kaç dakika : 94 dakika
Pardon filmi türü nedir : Komedi
Pardon filmi yönetmeni : Mert Baykal
Pardon filmi yapımcısı: Sinan Çetin
Pardon filmi senaristi : Ferhan Şensoy
PARDON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yıllar sonra askere giden İbrahim (Ferhan Şensoy) dağıtım için İstanbul'a gelmiştir ve geceyi arkadaşı Muzaffer'de (Rasim Öztekin) geçirecektir. Fakat otobüs garajında nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, Muzaffer'in evinde yakalanır ve birlikte göz altına alınırlar. Sorgulamayla başlayan kördüğüm Taksim'de büfe işleten arkadaşları Aydın'ın da (Ali Çatalbaş) gözaltına alınmasına ve Aydın'ın işkenceyle tüm asılsız suçlamaları kabul etmesi üç arkadaşın birlikte hiç beklemediği yargı sistemi sorunlarıyla karşılaşmasına yol açacaktır.
PARDON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ferhan Şensoy (İbrahim)
Rasim Öztekin (Muzaffer)
Ali Çatalbaş (Aydın)
Bülent Kayabaş (Amir)
Zeki Alasya (Müdür)
Erol Günaydın (Baba)
Şahnaz Çakıralp (Asuman)
Levent Ünsal (2.Müdür)
Sermiyan Midyat (Enişte)
Celal Belgin (Yardımcı)
Parkan Özturan (Gardiyan Osman)
Hakan Bilgin (Taksi Şoförü)
Orçun Kaptan (Kasadaki Tip)
Mert Baykal (Erkek Sesi)
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