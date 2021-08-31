Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ferhan Şensoy paylaşımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Usta oyuncu Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Ortaoyuncular Tiyatrosunun kurucusu, oyuncu ve yazar #FerhanŞensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Ortaoyuncular Tiyatrosunun kurucusu, oyuncu ve yazar #FerhanŞensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) August 31, 2021
Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/aG8yKRUljB
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