Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ferhan Şensoy paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 10:06
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Ferhan Şensoy paylaşımı
Abone Ol google-news

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakanlık,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ortaoyuncular Tiyatrosunun kurucusu, oyuncu ve yazar #FerhanŞensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz."



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler