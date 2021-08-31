Siyasilerden Ferhan Şensoy için taziye paylaşımları
Sağlık sorunları nedeniyle geçen haziran ayında anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un hayatını kaybetmesinin ardından siyasiler, sosyal medyadan art arda taziye mesajları yayımladı.
Sağlık sorunları nedeniyle geçen haziran ayında anjiyo yapılan usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un hayatını kaybetmesinin ardından siyasiler, sosyal medyadan art arda taziye mesajları yayımladı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
"Tiyatromuzun kıymetli üstadı #FerhanŞensoy’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum"
Tiyatromuzun kıymetli üstadı #FerhanŞensoy’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ülkemiz büyük bir sanatçısını kaybetti. Ailesine, sevenlerine, sanat camiasına, ülkemize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/3vpZTCTP2s— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 31, 2021
"Tiyatromuzun duayeni #FerhanŞensoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Geleneksel tiyatronun yarınla güçlü bağını kurmuş çok değerli bir sanatçımızdı. Rahmet diliyorum"
Tiyatromuzun duayeni #FerhanŞensoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Geleneksel tiyatronun yarınla güçlü bağını kurmuş çok değerli bir sanatçımızdı. Rahmet diliyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 31, 2021
"Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen ismi Ferhan Şensoy’un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."
Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen ismi Ferhan Şensoy’un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 31, 2021
Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/u8TLobImv8
"Tiyatro dünyamızın usta ismi #FerhanŞensoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."
Tiyatro dünyamızın usta ismi #FerhanŞensoy’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 31, 2021
Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/drRkwDfODE
"Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 31, 2021
Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/055GW5qPXo
"Tiyatromuzun duayeni, Ortaoyuncular'ın kurucusu, politik tiyatronun ve tuluatın en başarılı uygulayıcılarından, büyük sanatçı #FerhanŞensoy'u kaybetmenin çok büyük üzüntüsü içindeyim. Ailesinin ve ülkemizin başı sağolsun."
Tiyatromuzun duayeni, Ortaoyuncular'ın kurucusu, politik tiyatronun ve tuluatın en başarılı uygulayıcılarından, büyük sanatçı #FerhanŞensoy'u kaybetmenin çok büyük üzüntüsü içindeyim.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 31, 2021
Ailesinin ve ülkemizin başı sağolsun. https://t.co/5QV6Bf1qed
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