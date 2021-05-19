Lewis Hamilton: “Monako seyirciler için eğlenceli değil”

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:21

Formula 1’de sezonun beşinci yarışı Monako GP öncesinden yapılan basın toplantısında Lewis Hamilton açıklamalarda bulundu.

Önceki yarışta Max Verstappen’i 26 saniye geriden gelerek mağlup eden ve zafere ulaşan Lewis Hamilton, Monako’daki pistin yapısını eleştirdi.

“YILLARDIR BÖYLE”

Hamilton şunları söyledi, “Buradaki pistte geçiş yapmak için hiç fırsat yok. Ancak bir süredir durum böyle ve değişmesi gerekiyor. Yıllardır aynı formatta yarışıyoruz. Yarışabilmek için en iyi yerlerden birindeyiz ama seyirciler için asla heyecanlı değil. Çözümün ne olduğunu bilmiyorum ama umarım gelecekte daha heyecanlı bir yarış olur.”

7 BİN SEYİRCİ ALINACAK

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle iptal edilen yarışlardan birisi olan Monako GP’de bu yıl 7 bin kişi alınacak. Formula 1’de Max Verstappen’in 14 puan önünde bulunan Lewis Hamilton Monako’da daha önce üç kez zafer elde etmişti.