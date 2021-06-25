Fernando Muslera'nın attığı çalım geceye damga vurdu
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın dün gece rakip forvete attığı çalım maça damga vurdu.
Kupa Amerika'da heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Dün gece oynanan maçta Uruguay ile Bolivya karşı karşıya geldi.
Uruguay mücadeleden 2-0 galip ayrılırken Fernando Muslera'nın rakip forvete attığı çalım geceye damga vurdu.
?? Muslera’dan şık çalım pic.twitter.com/OVXo2Kw25M— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) June 25, 2021
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