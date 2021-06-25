Fernando Muslera'nın attığı çalım geceye damga vurdu

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın dün gece rakip forvete attığı çalım maça damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 12:58
Fernando Muslera'nın attığı çalım geceye damga vurdu
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Kupa Amerika'da heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Dün gece oynanan maçta Uruguay ile Bolivya karşı karşıya geldi.

Uruguay mücadeleden 2-0 galip ayrılırken Fernando Muslera'nın rakip forvete attığı çalım geceye damga vurdu.


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