Fethiye Körfezi’ne yapılacak marina, çevre felaketine yol açacak

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kıyıları betonlaşma ve rant tehdidiyle karşı karşıya bırakan ve 5 yıl önce tepkiler üzerine iptal edilen Akmarin Marina Yat Limanı projesi yeniden hayata geçirildi. Firma, proje alanını ve kapasitesini büyüterek çalışmalara tekrar başladı.

Fethiye Körfezi’nin deniz ve kıyı yapısını tamamen bozacağını, kıyı ekosisteminin geri dönülemez şekilde tahrip olacağını belirten çevre örgütleri ve yurttaşlar projenin durdurulmasını istedi.

Çevre örgütleri, körfezin yat kapasitesinin hesaplanmadığını, her istenen yere marina izni verilmemesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda bulunan kaptan ve yat sahipleri ise Fethiye Körfezi’nin en işlek kısmını daraltacak bu liman projesinin deniz trafiğini olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi.

‘KAHVERENGİ DEĞİL, MAVİ’

Denize yapılacak her türlü müdahalenin körfezi geri dönüşü olmayan bir yıkıma sürükleyeceğini savunan Muğla Çevre Platformu’ndan Kamil Ovacık, “Fethiye Körfezi’nde geçen yıl alg patlaması yaşadık. Bize yüzünü ciddi biçimde gösteren çevre felaketi için üzerinden geçen zamana karşı hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Bu tür yapılaşma kararları alınması bilimsellikten uzak ve körfezde geri dönülmesi imkânsız hasarlara sebebiyet verecek. Kahverengi bayrak değil, mavi deniz için yat limanı yapımı girişimlerinden vazgeçilmeli. Fethiye’nin doğal yapısını bozacak her türlü girişime karşı, itirazlarımızı dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Salgın döneminin hiçe sayılarak yangından mal kaçırırcasına proje yürütüldüğünü dile getiren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yat limanı yapımı girişimlerinden vazgeçilmesi için çağrıda bulundu.

Girgin, “Uzmanlar, körfezin kirlilik ve yapılaşma baskısı açısından yükünü daha da artırıcı faaliyetlerden vazgeçilmesi çağrısı yapıyor. Turizm de olumsuz etkilenecek, doğal güzelliklerin ve arkeolojik değerlerin gelecek nesillere aktarılması engellenecek” ifadelerini kullandı.