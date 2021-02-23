Fethiye’de 55 milyonluk tesisin temeli atıldı

23 Şubat 2021 Salı, 17:24

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla’nın Fethiye ilçesine Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fethiye’de bulunan Atık Su Arıtma tesisinin kapasitesini 2 katına çıkartıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye Arıtma Tesisi 2. Etap kapasite artışının temeli atıldı.

"FETHİYE'NİN 20 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Hali hazırda işletilmekte olan 25.000 m3/gün kapasiteli Atık su Arıtma Tesisi tamamlandığında 50.000 m3/gün kapasiteye ulaşacak. 125 bin nüfus kapasitesine sahip olan tesis 250 bin kişilik nüfusa göre planlandı. Tesisteki kapasite artışı ile Fethiye’nin önümüzdeki en az 20 yıllık Arıtma ihtiyacı karşılanmış olacak. Tesis 55 Milyon liraya mal olacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına devam ettiği Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı da bu tesise bağlanacak. Mevcut tesisteki Elektro – Mekanik Sistemlerinde yenileme ve iyileştirme işlemleri ile Fethiye AAT’nin çıkış suyu kalitesini de arttırarak yeşil alanlarda kullanılır kaliteye çıkarılacak.

Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü, “Fethiye’mizin ikinci etap atık su arıtma tesisinin temel atma törenine hoş geldiniz. Bu yatırımlar geleceğimize ve gençliğimize bir yatırımdır. Osman Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Fethiye’ye evinize hoş geldiniz Osman Başkanım. Büyükşehir Beledi Başkanımıza Seydikemer’den Fethiye’nin her yerine yaptığı yollar ve yatırımlardan dolayı teşekkür ederim” dedi.

KARACA: BÖLGEDE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Bizler belediye başkanı olmazdan önce 5 yıl boyunca Fethiye’nin ve Seydikemer’in geleceğini konuştuk. Bu bölgenin geleceğini hazırlamak üzere Muğla Büyükşehir belediyesine gittik. Başkanımızla projeleri hayata geçerdik. Seydikemer’de Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı başkanımla yaptık. Bu gün bölgemizde Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyoruz. Büyük bir yatırımın temelini birlikte atıyoruz. Ben Osman Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Herkese eşit hizmet götürüyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyesi uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizlere verdikleri destekten dolayı Osman Başkanıma teşekkür ediyorum. Büyükşehirimizle birlikte ortak hizmet götürüyoruz. Götürmeye de devam edeceğiz” dedi.

GÜRÜN: SORUNU ORTADAN KALDIRIYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Resmi gazetede yayınlandı ve Muğla’da en büyük yatırımcı kuruluş Muğla Büyükşehir Belediyesi. İl genelinde 950 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Bodrum’dan Fethiye’ye kadar 13 ilçemiz arasında ayırım yapmadan hizmet götürüyoruz” dedi.

Fethiye 2’inci etap Atıksu Arıtma tesisinin temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Büyükşehir Belediyesi olarak güzel Fethiye’mize verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alt ve üst yapılardan, sosyal tesislere güzel Fethiye’mize değer katan hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. Devam eden Hisarönü- Ovacık kanalizasyon çalışmaları, bugün temelini attığımız arıtma kapasite artışı ve hizmete açtığımız Ölüdeniz arıtma tesisi ile altyapıda büyük mesafe kat ettik. Temelini attığımız ve 55 Milyona mal olacak kapasite artışı ile Fethiye’mizin 20 yıllık nüfus artışına hitap edecek modern bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız. Hisarönü – Ovacık Kanalizasyon şebeke sistemi de buraya bağlanacak.

Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının 60 kilometresinin tamamlandığını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün,“Fethiye’mizin kanalizasyon sorununu da ortadan kaldırıyoruz. 121 kilometre uzunluğunda ki Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının 60 kilometresini tamamlandı. Bunun yanı sıra 880 adet muayene ve 354 adet parsel baca yapımı gerçekleşti. Kanalizasyon hattı 70 milyon liraya mal olacak” dedi.

KİMLER KATILDI?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP 22.’inci Dönem Muğla Milletvekili Cumhur Yaka, CHP Fethiye ilçe Başkanı Mehmet Demir, Seydikemer CHP İlçe Başkanı Cemil Daydır, İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Fatih Çoban, sivil toplum kuruluşları ve derneklerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

