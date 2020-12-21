FETÖ alnından öptü, AKP başarı sertifikası verdi!
Üniversite öğrencisiyken FETÖ elebaşına şiir okuyan Mücteba Kılıç, 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklandı. İtirafçı olup cezaevinden çıkan Kılıç, AKP'nin siyaset okuluna kabul edildi ve sertikayla ödüllendirildi.
Üniversite öğrencisiyken FETÖ elebaşına ağlayarak şiir okuyan avukat Mücteba Kılıç, AKP tarafından ‘Başarı Sertifikası' ile ödüllendirildi. AKP'nin yeni siyasetçi yetiştirmek için açtığı Siyaset Akademisi'ni bitiren Kılıç, sevincini sosyal medya hesabından paylaşıp AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
FETÖ'DEN HAPİS YATTI
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin (DSİP) üyesi olan Mücteba Kılıç, 2016'da FETÖ operasyonu kapsamında tutuklandı. FETÖ üyeliğinden 26 ay hapis yattı. Yargılandığı davada etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. 100'den fazla örgüt mensubunun ismini veren Kılıç tahliye edildi. AKP'nin yeni siyasetçi yetiştirmek için açtığı Siyaset Akademisi'ne Mücteba Kılıç da başvurdu. Müracaatı kabul edilen Kılıç, pandemi nedeniyle uzaktan ders aldı. Dersleri başarıyla verdiği için sertifika almaya hak kazandı.
ERDOĞAN'IN İMZASI VAR
Kılıç'a verilen ‘Başarı Sertifikası'nın altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın imzası yer aldı. Kılıç, kendisine verilen belgeyi sosyal medya hesabından şöyle açıkladı: “FETÖ'yü ve dolayısıyla çöp kovasına isimsiz ihbar mektubu bırakıp beni ihbar eden, suyu bulandıran, tavşana kaç, tazıya tut diyen kumpasçı pislikleri rahatsız edecek birkaç müjde vermek istiyorum. Kullandığım antidepresan haplar işe yaradı. Bayılmalar sona erdi. 28 Aralık'ta kendimi yakma düşüncesi yok oldu. Çünkü bir üst düzey devlet büyüğünün danışmanı beni arayıp ‘geçmiş olsun, Allah şifa versin' dedi.”
‘DEVLET ELİMDEN TUTTU'
Kılıç, paylaşımını ‘teşekkür' mesajıyla bitirdi ve şunları yazdı: “Titreme nöbetleri bitti. Çünkü çok güzel bir haber aldım. Şimdi onu yazıyorum. Bayılma ve titreme nöbetlerim bitti. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı adıma düzenlenmiş Başarı Sertifikası aldım! @tcbestepe @RTErdogan @Akparti @avhamzadag teşekkür ederim. Allah bir kapı kaparsa bin kapı açar diyen Hz. Muhammed çok haklı! Habire bayılıp duruyorum herhalde ömrüm bitti derken, devletin elimden tutması neyle açıklanabilir ki!”
ÖDÜL MUTLULUĞUNU BU MESAJLA DUYURDU
Kamuoyu Kılıç'ı farklı özellikleri ile tanıyor. Kılıç, üniversite yıllarında Gülen cemaatine girdi. Hatta FETÖ elebaşına yazdığı şiir dikkat çekti. Binlerce üniversite öğrencisinin içinde Gülen'in yanına çıkıp ağlayarak dakikalarca şiir okudu. 2010 yılındaki referandumunda ‘yetmez ama evet' kampanyasına destek veren Mücteba Kılıç, FETÖ'nün kumpas davalarında da Genç Siviller'in avukatlığını yaptı.
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