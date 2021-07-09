FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu gözaltına alındı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu, gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tozlu'nun yakalanması için Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
FETÖ'nün il yapılanmasındaki iş insanları içerisinde yer aldığı, örgüte finansal destek sağladığı ve örgütün önde gelen mütevellilerinden olduğu belirlenen Tozlu, söz konusu adreste gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Tozlu, emniyete götürüldü.
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