FETÖ'cü general Serdar Atasoy tutuklandı
FETÖ soruşturmasında itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Atasoy, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ocak 2021’de gözaltına alındı. Savcılık sorgusunda itirafçı olan Atasoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, Atasoy hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Dava görülürken, Atasoy, tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine Atasoy hakkında, sanık olarak yargılandığı Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu’ gerekçesiyle, yakalama kararı çıkartıldı.
Yakalama kararının ardından, dün Bursa’da gözaltına alınan Atasoy, yargılandığı Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, beyanlarının ardından Atasoy’un tutuklanmasına karar verdi.
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