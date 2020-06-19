FETÖ’cülerin işten attığı Tantekin, hukuk mücadelesini kazandı ancak iade edilmedi

19 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda yer gösterici olarak çalışırken OHAL kapsamında iş anlaşması feshedilen Gülsinem Tantekin (33) 4 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verilen, açılan davayı da kazanan Tantekin işe iade kararına karşın işine dönemiyor.

Atılmasında imzası olan bazı kişilerin FETÖ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldığını belirten Tantekin, “2016 yılından beri işsizim. Davayı kazanmama karşın yine de işe alınmadım. 7 kişilik ailede tek çalışan bendim. Babam mevsimlik işçi. Diğer işten atılanlar işine geri döndü. Benim kadro hakkım olmasına rağmen almadılar. Bir gün işime döneceğime inanıyorum. İşimi seviyorum ve ihtiyacım var” dedi.

İşe iadesi İstinaf Mahkemesi tarafından da onaylanan Tantekin, “İşe dönmek için valiliğe başvurmak istedim ama kabul etmediler. İki kere soruşturma geçirdim. Hiçbir örgütle bağlantım olmadığına dair takipsizlik kararları çıktı. Buradaki Devlet Tiyatrosu, işime iade etmezken, beni İstanbul’a çağırdı. Benim burada ailem var ve asgari ücretle geçinmem imkânsız. İyi niyetli bir davranış yok ortada” dedi.

‘YARGI BENİ SUÇSUZ BULDU’

Tantekin 4 yıllık süreçte çok sıkıntı çektiğini, psikolojisinin bozulduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “O dönem insanların bakış açısı çok farklıydı. Hiçbir şekilde iş bulamadım çünkü sigorta kodum 36’ydı. Kültür Turizm Bakanlığı, CİMER, Kamu Denetçiliği ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne de yazdım. Bir sonuç alamadım. Babam inşaatlarda çalışıyor evimiz kira. Üç kardeşim okuyor. Ülkenin yargısı beni suçsuz buldu. Ben neden işime dönemiyorum? Gerçekten benim işe ihtiyacım var. Bir şekilde işime döneceğime inancım tam.”