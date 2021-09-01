FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf asker ve hücre sorumluların da olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin TSK’daki yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinin sıkça başvurduğu ankesörlü telefon hatları üzerinden iletişime geçen yeni şüpheliler tespit etti.
FETÖ'nün “mahrem imam” olarak adlandırdığı hücre sorumluları ile ankesörlü telefon hatlarından görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgüt ile irtibat ve iltisaklı olduklarına dair ifade bulunan 7’si aktif subay, 16 aktif astsubay olmak üzere 23 asker, 12 ihraç asker, doktor, vergi müfettişi ve öğrencinin de bulunduğu toplam 40 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
32 GÖZALTI
Zanlıların yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde başlatılan eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 32 FETÖ/PDY üyesinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Operasyon kapsamında 1 şüphelinin covid-19 nedeniyle karantinada olduğu aktarılırken, 7 firari şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü aktarıldı.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
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