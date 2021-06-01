FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 23 yakalama kararı
Edirne merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memur ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta , İstanbul, Afyon, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta başlatılan operasyon sürüyor.
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