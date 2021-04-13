FETÖ'nün TSK yapılanması: 60 gözaltı kararı

13 Nisan 2021 Salı, 11:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı beyanı vb) elde edilen şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 3 astsubay, 1 üsteğmen ve açıkta bulunan 1 astsubay ile ihraç edilen 2 astsubay, 2 emekli ve 1 istifa etmiş eski personel tespit edildi.

60 GÖZALTI

Ayrıca askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespiti yapılan, kapatılan askeri okul öğrencisi 38 kişi ile hakkında elde edilen itirafçı beyanlarıyla FETÖ yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 12 sivil "mahrem imam"ın da arasında bulunduğu toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık tarafından verilen gözaltı talimatıyla İstanbul merkezli 19 ilde 60 şüphelinin yakalanması işlemleri devam ediyor.