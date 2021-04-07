Yusuf Günay'dan Fenerbahçe açıklaması! "Hukuki değil diyoruz, 'Siz FETÖ'cüsünüz' oluyor"

07 Nisan 2021 Çarşamba, 16:55

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Kulübü'nün teklifine cevap verdi.

Ntvspor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin "1959 öncesi şampiyonlukları istediğiniz toplantıda, yüzyüze konuşalım" talebine Günay; "Bizim en başından bu yana söylediğimiz bir şey var. Fenerbahçe'nin bu talebi haklı ve hukuki değil diyoruz. Fenerbahçe'nin cevabı, 'Siz FETÖ'cüsünüz' oluyor. Böyle bir ortamda nasıl tartışalım." dedi.

Yusuf Günay ayrıca, Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğunun kabul edilmesinin emsal olduğunu söylerken, "Tahkim kurulu 2002'de 1956-57 ve 1957-58'de 1959'dan sonraki usulde oynandığı için Beşiktaş'ın talebini kabul etti. Tahkim Kurulu'nun bu kararı bugünün sorularını da yanıtlıyor. 1956'dan önceli organizasyonlar, daha sonra düzenlenen lig ile aynı şekilde yapılmadı." şeklinde konuştu.