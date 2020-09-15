FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

15 Eylül 2020 Salı, 07:58

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 28 ilde 66 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.

18'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 24'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 19'u Kara Kuvvetleri komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup; 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 62 astsubay ve 2’si uzman çavuş için gözaltı kararı verildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Yüzbaşı rütbesindeki Ç.E.’nin halen İzmir Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.