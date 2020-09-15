FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 28 ilde 66 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında Foça İlçe Jandarma Komutanı da gözaltına alındı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 28 ilde 66 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.
18'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 24'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 19'u Kara Kuvvetleri komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup; 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 62 astsubay ve 2’si uzman çavuş için gözaltı kararı verildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Yüzbaşı rütbesindeki Ç.E.’nin halen İzmir Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.
Video Haberler
- Bu görüntüler Karadeniz'de kaydedildi! Gergin anlar
- İmamoğlu’ndan Olay TV esprisi
- Tecavüzü ve ırkçı saldırıları öven video tepki çekti
- Jet hızıyla silinen videoyu Özel paylaştı
- Sosyal medya fenomeninin videosuna büyük tepki yağdı!
- ABD'de siyah ailelerden 'ırkçılıktan arındırılmış kent'
- Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı
- ABD yine ırkçı polis şiddetiyle gündemde
- Hastane güvenliği muhabirlere saldırdı
- Ümit Özat'ın 'motivasyon' konuşması gündem oldu