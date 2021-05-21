Feyzi Gürtürk’ün, “Alevi köyüne okul yaptırmam” dediği köyde okul yapımına başlandı
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ün, “Alevi köyüne okul yaptırmam” dediği Uzuntarla Köyü'nde okulun binası yıkılarak temeli kazıldı.
Elazığ’ın Uzuntarla köyü muhtarı Ali Özarslan, “Buranın ihalesi olmasına rağmen Milli Eğitim Müdürü ‘ihale olmadı’ diyordu. Biz de vekillerimiz aracılığıyla ihalenin yapıldığına emin olduk. Milletvekilleri de TOKİ başkanıyla görüştü ve sonrasında okulun yapılmasına başlandı. Sonra bir görüşmemiz olmadı” dedi. Yöre halkı harfiyat çalışmasına ilgi gösterirken Kuzova bölgesinde bir tek okul olduğunu belirten muhtar Özarslan, “Buna rağmen bu okulun yapımını engellemeye çalışması üzücüydü. Diğer köylerden gelen öğrencilerle birlikte 230 öğrenci burada eğitim görüyor ancak bu öğrenciler 18 kilometre uzaklıktaki Şahinkaya Köyü’nde okumak zorunda kalıyor.
Gürtürk’ün yerel bir gazeteye verdiği röportajda “O köye okul yapsak ileride ahır olacak” sözlerini hatırlatan Özarslan, “Bu açıklamaları okulun yapımını hızlandırdı” dedi.
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