FIBA’dan Özlem Yalman'a görev!
FIBA, dün oynanan Kadınlar EuroLeague finalini yöneten Türk hakem Özlem Yalman’ı 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda görevlendirdi.
TBF'den yapılan açıklamaya göre Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 17-27 Haziran'da İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın hakemleri arasında Özlem Yalman’a da yer verdi.
FIBA hakemi Özlem Yalman, bu yıl ve 2019'daki FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final karşılaşmalarında düdük çalmıştı.
Turnuvada Özlem Yalman’ın yanı sıra Jan Baloun (Çekya), Mila Cavara (Bosna Hersek), Elena Chernova (Rusya), Geert Jacobs (Belçika), Jasmina Juras (Sırbistan), Apostolos Kalpakas (İsveç), Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Marek Kukelcik (Slovakya), Slivia Marziali (İtalya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Marion Ortis (Fransa), Andresi Sharapa (Belarus), Jelena Tomic (Hırvatistan), Radomir Vojinovic (Kuzey Makedonya) ve Blaz Zupancic (Slovenya) görev yapacak.
Ulusal Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile C Grubu’nda yer alacak. Ay-yıldızlılar, grup maçlarını Fransa’nın Strasbourg kentinde oynayacak.
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