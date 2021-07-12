FIFA 22 resmi olarak tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı

Dünyaca ünlü futbol oyunu FIFA 2022'nin tanıtımı yapıldı. Oyunun Türkiye fiyatı dudak uçaklattı.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:49
FIFA 22 resmi olarak tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı
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EA Sports, yeni oyunu FIFA 2022'yi resmen tanıttı. 

FIFA 22, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Bilgisayar

FIFA 22 TÜRKİYE FİYATI

Bilgisayar (Steam) - 419,99 TL


Xbox One - 499,99 TL


Xbox Series - 559,99 TL


PlayStation 5 - 560,00 TL


PlayStation 4 - 500,00 TL ve Stadia için piyasaya çıkacak.




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