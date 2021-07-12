FIFA 22 resmi olarak tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı
Dünyaca ünlü futbol oyunu FIFA 2022'nin tanıtımı yapıldı. Oyunun Türkiye fiyatı dudak uçaklattı.
EA Sports, yeni oyunu FIFA 2022'yi resmen tanıttı.
FIFA 22, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Bilgisayar
FIFA 22 TÜRKİYE FİYATI
Bilgisayar (Steam) - 419,99 TL
Xbox One - 499,99 TL
Xbox Series - 559,99 TL
PlayStation 5 - 560,00 TL
PlayStation 4 - 500,00 TL ve Stadia için piyasaya çıkacak.
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