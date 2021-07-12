Şişecam Çayırova Spor Kulübü'nde yeni tekneler denize indirildi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:54

Şişecam Çayırova Spor Kulübü, ilk deniz küreği teknelerini Şişecam yöneticilerinin de katıldığı bir törenle denize indirdi. Kulüp tarihinin ilk deniz küreği teknelerine Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın, geçmişte Şişecam Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten ve Uluslararası Cam Komisyonu’nun ilk ve tek Türk Kadın Başkanı olan Alev Yaraman’ın ve Şişecam Dış Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini başarılarla yürütmüş olan, merhum Salim Engin İşgören’in isimleri verildi.

Şişecam Çayırova Spor Kulübü Yöneticisi A. Semih İşevi’nin açılış konuşmasıyla başlayan törene, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Alev Yaraman ve Engin İşgören’in ailesinin yanı sıra Şişecam’ın üst düzey yöneticileri katıldı.

1982 yılında Çayırova Sosyal Tesisleri’nde faaliyetlerine başlayan Şişecam Çayırova Spor Kulübü, 1984 yılında Spor Genel Müdürlüğü nezdinde federe kulüp statüsünü elde etti. Şişecam Çayırova Spor Kulübü, 2020 yılı itibarıyle 120 kişilik sporcu ve yönetici kadrosuyla yelken, kürek ve kano dalında faaliyetlerine devam ediyor.

2020 yılında COVID-19 salgını sebebiyle bu alanlarda dört ulusal, bir de uluslararası yarışma gerçekleştirilirken, Şişecam Çayırova Spor Kulübü sporcuları ulusal yarışlarda 13 birincilik, dört ikincilik, 12 üçüncülük, uluslararası yarışta ise bir ikincilik, bir üçüncülük elde etti.

Yine kulüp tarihinde, 2021 yılında ilk kez Durgunsu Branşının yanında Deniz Küreği kategorisinde Büyükler ve U19’da kadın - erkek takımları oluşturuldu ve yarışlar başarıyla sonuçlandı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Mayıs ayında Sapanca - Sakarya’da düzenlenen Bahar Kupası Akademi Türkiye Şampiyonası’nda da C- Erkekler Kategorisi Kulüpler Birincisi (Deniz Küreği) kupası kazanıldı.