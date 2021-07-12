22 golle Süper Lig'de gol kralı olan Hataysporlu Aaron Boupendza transferin gözde ismi oldu.
Yurt içinden ve yurt dışından birçok takımın listesine giren Boupendza'nın transferi hakkında resmi açıklama geldi.
Hataysporlu Boupendza Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Açıklama geldi
Gol kralı Boupendza ile ilgili açıklama yapan Hatayspor Onursal Başkanı Savaş, " Erol Bey(Bilecik) aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu. Resmi bir teklif yok" dedi.
22 golle Süper Lig'de gol kralı olan Hataysporlu Aaron Boupendza transferin gözde ismi oldu.
Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Aaron Boupendza geçtiğimiz sezon önemli bir performans sergiledi ve birçok takımın transfer listesine girdi. Boupendza için İngiltere ve Katar'dan transfer teklifleri geldi. Boupendza, Avrupa ve Türkiye'de futbol oynamak istediği için Katar'dan gelen teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Erol Bey(Bilecik) aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu. Resmi bir teklif yok, olsa mutlaka arkadaşlarımız benimle paylaşırdı." dedi.
Kaynak: Radyospor
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