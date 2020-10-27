FIFA Başkanı Infantino koronavirüse yakalandı

FIFA Başkanı Infantino koronavirüse yakalandı.

AA
27 Ekim 2020 Salı, 19:03
FIFA Başkanı Infantino koronavirüse yakalandı
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki İsviçreli yöneticinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Hafif belirtileri bulunan Infantino'nun, en az 10 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.


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