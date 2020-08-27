FIFA'nın anketinde Fenerbahçe-Galatasaray kapıştı!

27 Ağustos 2020 Perşembe, 08:40

FIFA'nın, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında düzenlediği ankete rekor katılım gerçekleşti. 'Hangi taraftar daha tutkulu' sorusunun yer aldığı ankete 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saha içindeki rekabet bu kez sosyal medyaya yansıdı. FIFA'nın iki ekip taraftarları arasında düzenlediği 'Hangi taraftar daha tutkulu' anketine 1 buçuk milyonu aşkın kişi oy verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmi Twitter hesaplarının yanı sıra, iki ekibin eski yıldız futbolcuları ve ünlü taraftarlar da anketi paylaşarak büyük kitlelere ulaşmasını sağladı.

60 bin kişiyi aşkın kişinin 'retweet' yaptığı, 100 115 binden fazla kişinin 'beğendiği' anket için toplam 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.

Bir ara Galatasaray'ın farklı şekilde öne geçtiği anketin sona ermesine yakın Fenerbahçe taraftarları üstünlüğü ele geçirdi ve yüzde 57,3'lük bir oranla en çok oy alan taraf oldu.

Galatasaray taraftarlarının oy oranı ise yüzde 42,7'de kaldı.

FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için düzenlediği anketin aynısını, 'Dünyanın en büyük derbisi' olarak adlandırılan Boca Juniors-River Plate ekiplerinin taraftarları için yaptı.

Sadece 154 bin kişinin katıldığı oylamada Boca Juniors taraftarları yüzde 58,8 oy alarak birinci oldu.