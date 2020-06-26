Fikir insanları da Nefes Alamıyor!

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi yapılan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı dün tüm dünyada giderek artan ifade özgürlüğüne baskılara tepkiyle başladı. Kurultayın açılış konuşmalarını Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer, PEN Türkiye Yazarlar Derneği Başkanı, gazetemiz yazarı Zeynep Oral ve Lübnanlı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf yaptı.

ZALİM BİR VİRÜS DAHA VAR

Zeynep Oral konuşmasında, “En az korona kadar, belki çok daha tehlikeli, zalim bir virüs daha var. Dünyanın birçok yerinde vahşi kapitalizmden beslenen, totaliter rejimlerle bütünleşen bir virüs. Doğaya, bilime, insan onuruna düşman bir virüs. Düşünce ve ifade özgürlüğüne tahammülü olmayan bir virüs. Şiddetle, öfkeyle, nefretle bütünleşen bir virüs. İktidar olmayı baskı aracı sayan bir virüs. Biz, PEN Türkiye olarak bu virüse ‘Ayrımcılık’ diyoruz! ‘Ötekileştirme’ diyoruz! Hak ve hukukun yok sayılması diyoruz! Adaletsizlik diyoruz. Adaletin siyasetin emrinde olması diyoruz. Eğer dünyanın bir ucundan yükselen ‘Nefes alamıyorum’ haykırışı benimki de dahil birçok ülkede yankılanıyorsa ve dünyada benim ülkem dünyadaki en büyük gazeteci ve yazar hapishanesi diye anılıyorsa, ülkemin hapishanelerinde bir tek insan, bir tek yazar, bir tek gazeteci haksız yere rehin tutulabiliyorsa, hiç ama hiçbirimiz özgür değiliz.

Bugüne kadar PEN Türkiye, hem Yayıncılar Birliği hem Türkiye Yazarlar Sendikası’yla birlikte birçok barış eyleminde düşünce ve ifade özgürlüğü için omuz omuza mücadele etti. Bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız” dedi.

MAALOUF: DÜNYA KAZA GEÇİRDİ

Fransa’da yaşayan Amin Maalouf ise koronavirüs salgınının etkileri üzerine bir konuşma yaptı. Ünlü yazar, “Kaygı verici bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda bizleri her şeye daha açıklıkla, dikkatle, özenle bakmaya iten bir dönem bu. Dünya değişiyor. Hatta bazen bana dünya bir kaza geçirmiş gibi geliyor. Muhtemelen, dünyanın hali, gelişimi üzerine düşünmeyi daha da önemseyeceğiz. Sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz şeyleri, bugün aynı şekilde kabul edemeyeceğimizi, artık her birini ciddi ciddi, derinlemesine düşünmemiz gerektiğini hissediyoruz.

Bu açıdan bakıldığında, dünyanın geçirdiği bu kaza hayırlara vesile olabilecekmiş gibi geliyor bana. Bu kaza, bizlere daha çok umut aşılamalı; bizi kültüre, düşünceye itmeli; biz yazarları ve yayıncıları, yararlı olmak yükümlülüğü taşıdığımız halkların ilerlemesine adamalı” yorumuyla virüsten olumlu olarak yararlanılabileceği umudunu verdi. Kenan Kocatürk konuşmasında “Bu salgın günlerinde en büyük yol arkadaşlığını da tüm dünyada kitapların yaptığını gördük” derken, telif hakları ve ifade özgürlüğü sorunlarına vurgu yaptı.

TÜRKİYE’DEKİ YAYINCILAR İLHAM KAYNAĞI

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer de konuşmasında ifade özgürlüğünün önemine değinerek “Türkiye’deki yayıncı meslektaşlarımız, dünyadaki yayıncılar için ilham kaynağısınız” diye selam yolladı. Sektörün problemlerinin konuşulduğu panellerle devam eden 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online, Türkiye’den ve dünyadan uzman yayıncıları ve yayıncılık paydaşlarını internet üzerinden bir araya getirerek yayıncılık sektörünün geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.

Kurultay programında yer alan oturumlar, sektörün geçirdiği bu olağanüstü dönemde ortak sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri üretken bir diyalog zemininde gündeme taşıyor. Kurultay bugün de sürecek ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin YouTube kanalından canlı yayımlanacak. Program ve detaylar için: http://turkyaybir.org.tr/