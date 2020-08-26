Fikstür çekildi işte takvim!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 21:15

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

1'inci hafta Trabzonspor - Beşiktaş, 3’üncü haftada Galatasaray - Fenerbahçe, 6’ncı haftada Fenerbahçe - Trabzonspor, 10’uncu haftada Fenerbahçe - Beşiktaş, 15'inci hafta Trabzonspor -Galatasaray ve 19’uncu haftada Beşiktaş - Galatasaray mücadeleleri oynanacak.



İŞTE DERBİ HAFTALARI

1. Hafta Trabzonspor – Beşiktaş

2. Hafta: BAşakşehir-Galatasaray

3 . Hafta Galatasaray – Fenerbahçe

6. Hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

10. Hafta Fenerbahçe – Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor – Galatasaray

19. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray

İŞTE 21 HAFTA

1. hafta

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

DG Sivasspor-A.Alanyaspor

Kayserispor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Hatayspor-M.Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

Karagümrük-Yeni Malatyaspor

Göztepe-Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Antalyaspor-Gençlerbirliği



2. hafta

BB Erzurumspor-DG Sivasspor

Gençlerbirliği-Konyaspor

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Göztepe

Gaziantep FK-Karagümrük

M.Başakşehir-Galatasaray

Fenerbahçe-Hatayspor

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

A.Alanyaspor-Kayserispor



3. hafta

Kayserispor-BB Erzurumspor

DG Sivasspor-MKE Ankaragücü

Çaykur Rizespor-A.Alanyaspor

Hatayspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Fenerbahçe

Karagümrük-M.Başakşehir

Göztepe-Gaziantep FK

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor

Antalyaspor-Denizlispor

Konyaspor-Beşiktaş



4. hafta

BB Erzurumspor-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Kayserispor

A.Alanyaspor-Hatayspor

Kasımpaşa-Galatasaray

Fenerbahçe-Karagümrük

M.Başakşehir-Göztepe

Gaziantep FK-Trabzonspor

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor

Denizlispor-Konyaspor

Beşiktaş-Gençlerbirliği



5. hafta

Hatayspor-BB Erzurumspor

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

Kayserispor-DG Sivasspor

Galatasaray-A.Alanyaspor

Karagümrük-Kasımpaşa

Göztepe-Fenerbahçe

Trabzonspor-M.Başakşehir

Antalyaspor-Gaziantep FK

Konyaspor-Yeni Malatyaspor

Gençlerbirliği-Denizlispor



6. hafta

BB Erzurumspor-Galatasaray

MKE Ankaragücü-Hatayspor

DG Sivasspor-Çaykur Rizespor

A.Alanyaspor-Karagümrük

Kasımpaşa-Göztepe

Fenerbahçe-Trabzonspor

M.Başakşehir-Antalyaspor

Gaziantep FK-Konyaspor

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği

Denizlispor-Beşiktaş



7. hafta

Karagümrük-BB Erzurumspor

Galatasaray-MKE Ankaragücü

Hatayspor-DG Sivasspor

Çaykur Rizespor-Kayserispor

Göztepe-A.Alanyaspor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Antalyaspor-Fenerbahçe

Konyaspor-M.Başakşehir

Gençlerbirliği-Gaziantep FK

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor



8. hafta

BB Erzurumspor-Göztepe

MKE Ankaragücü-Karagümrük

DG Sivasspor-Galatasaray

Kayserispor-Hatayspor

A.Alanyaspor-Trabzonspor

Kasımpaşa-Antalyaspor

Fenerbahçe-Konyaspor

M.Başakşehir-Gençlerbirliği

Gaziantep FK-Beşiktaş

Yeni Malatyaspor-Denizlispor



9. hafta

Trabzonspor-BB Erzurumspor

Göztepe-MKE Ankaragücü

Karagümrük-DG Sivasspor

Galatasaray-Kayserispor

Hatayspor-Çaykur Rizespor

Antalyaspor-A.Alanyaspor

Konyaspor-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Beşiktaş-M.Başakşehir

Denizlispor-Gaziantep FK



10. hafta

BB Erzurumspor-Antalyaspor

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

DG Sivasspor-Göztepe

Kayserispor-Karagümrük

Çaykur Rizespor-Galatasaray

A.Alanyaspor-Konyaspor

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Fenerbahçe-Beşiktaş

M.Başakşehir-Denizlispor

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor



11. hafta

Konyaspor-BB Erzurumspor

Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Trabzonspor-DG Sivasspor

Göztepe-Kayserispor

Karagümrük-Çaykur Rizespor

Galatasaray-Hatayspor

Gençlerbirliği-A.Alanyaspor

Beşiktaş-Kasımpaşa

Denizlispor-Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor-M.Başakşehir



12. hafta

BB Erzurumspor-Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü-Konyaspor

DG Sivasspor-Antalyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Göztepe

Hatayspor-Karagümrük

A.Alanyaspor-Beşiktaş

Kasımpaşa-Denizlispor

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

M.Başakşehir-Gaziantep FK



13. hafta

Beşiktaş-BB Erzurumspor

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

Konyaspor-DG Sivasspor

Antalyaspor-Kayserispor

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Göztepe-Hatayspor

Karagümrük-Galatasaray

Denizlispor-A.Alanyaspor

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Fenerbahçe



14. hafta

BB Erzurumspor-Denizlispor

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

DG Sivasspor-Gençlerbirliği

Kayserispor-Konyaspor

Çaykur Rizespor-Antalyaspor

Hatayspor-Trabzonspor

Galatasaray-Göztepe

A.Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa-Gaziantep FK

Fenerbahçe-M.Başakşehir



15. hafta

Yeni Malatyaspor-BB Erzurumspor

Denizlispor-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-DG Sivasspor

Gençlerbirliği-Kayserispor

Konyaspor-Çaykur Rizespor

Antalyaspor-Hatayspor

Trabzonspor-Galatasaray

Göztepe-Karagümrük

Gaziantep FK-A.Alanyaspor

M.Başakşehir-Kasımpaşa



16. hafta

BB Erzurumspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor

DG Sivasspor-Denizlispor

Kayserispor-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Hatayspor-Konyaspor

Galatasaray-Antalyaspor

Karagümrük-Trabzonspor

A.Alanyaspor-M.Başakşehir

Kasımpaşa-Fenerbahçe



17. hafta

M.Başakşehir-BB Erzurumspor

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor-DG Sivasspor

Denizlispor-Kayserispor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği-Hatayspor

Konyaspor-Galatasaray

Antalyaspor-Karagümrük

Trabzonspor-Göztepe

Fenerbahçe-A.Alanyaspor



18. hafta

BB Erzurumspor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-M.Başakşehir

DG Sivasspor-Gaziantep FK

Kayserispor-Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor-Denizlispor

Hatayspor-Beşiktaş

Galatasaray-Gençlerbirliği

Karagümrük-Konyaspor

Göztepe-Antalyaspor

A.Alanyaspor-Kasımpaşa



19. hafta

Kasımpaşa-BB Erzurumspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

M.Başakşehir-DG Sivasspor

Gaziantep FK-Kayserispor

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

Denizlispor-Hatayspor

Beşiktaş-Galatasaray

Gençlerbirliği-Karagümrük

Konyaspor-Göztepe

Antalyaspor-Trabzonspor



20. hafta

BB Erzurumspor-A.Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

DG Sivasspor-Fenerbahçe

Kayserispor-M.Başakşehir

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Hatayspor-Yeni Malatyaspor

Galatasaray-Denizlispor

Karagümrük-Beşiktaş

Göztepe-Gençlerbirliği

Trabzonspor-Konyaspor



21. hafta

A.Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Kasımpaşa-DG Sivasspor

Fenerbahçe-Kayserispor

M.Başakşehir-Çaykur Rizespor

Gaziantep FK-Hatayspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Denizlispor-Karagümrük

Beşiktaş-Göztepe

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Konyaspor-Antalyaspor



