Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez dörtlü finalde
Voleybol Erkek Milli Takımımız, Avrupa Altın Ligi'nde bitime 1 maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledi.
Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi 2'nci etap karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki beşinci maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti. Avrupa Altın Ligi'nde bitime 1 maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantileyen millilerde, Portekiz karşısında 10 isim skora katkı sağlarken; en skorer isimler 17'şer sayıyla Burak Güngör ve Adis Lagumdzija oldu. Son şampiyon unvanıyla mücadelesini sürdüren Filenin Efeleri, çıktığı 5 maçın 5'ini de kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Milliler, gruptaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Çekya ile karşılaşacak. Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.
Portekiz - Türkiye: 0-3
SALON: Desportivo Municipal
HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Roy Goren (İsrail)
PORTEKİZ: Tavares Rodrigues, A.Ferreira, P.Martins, M.Ferreira, Marques, Cevticanin, Casas (L) (Da Silva Violas, L.Martins, Teixeira, Alves)
TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Kaan, Ahmet, Efe, Arda, Mirza, Mustafa)
SETLER: 28-30, 16-25, 16-25
SÜRE: 76 dakika (32', 23', 21')
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