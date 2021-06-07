FIBA Avrupa Challengers organizasyonlarının yer ve tarihleri açıklandı
FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers ile FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Uluslararası Basketbol Federasyonu tarafından yaz aylarında düzenlenecek "Avrupa Challengers" organizasyonlarının tarihleri ve ev sahipliği yapacak şehirler açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13-18 Temmuz'da Türkiye, Fransa, Rusya, Belarus, Polonya ve Portekiz’in katılacağı FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers, Konya'da düzenlenecek.
3-8 Ağustos'ta Türkiye, Rusya, Slovenya, Letonya, Polonya ve Çekya'nın mücadele edeceği FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers da yine Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
20-25 Temmuz'da Gürcistan’ın Tiflis kentinde organize edilecek ve Türkiye'nin de katılacağı FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Challengers'ta Fransa, Almanya, Polonya, Gürcistan ve Bulgaristan mücadele edecek.
FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers, Çekya'nın Klatovy kentinde Türkiye'nin yanı sıra Litvanya, Çekya, Macaristan, Sırbistan ve İrlanda'nın katılımıyla düzenlenecek. Organizasyon 27 Temmuz-1 Ağustos'ta yapılacak.
16-21 Ağustos'ta Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers'ta ise Türkiye'nin rakipleri Sırbistan, İsrail, Slovenya, Çekya ve Belçika olacak.
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