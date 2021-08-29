Filenin Sultanları, Çekya'yı yendi | 3-1

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finallere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2021 Pazar, 19:12
Filenin Sultanları, Çekya'yı yendi | 3-1
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Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Çekya ile 8'li finallerde karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, zorlu rakibini 25-13, 22-25, 25-14 ve 25-13'lük setlerle yenerek çeyrek finale çıktı.

Milli takımımız, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

A Milli Voleybol Takımımız, Ukrayna, Hollanda, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı yenerek grubunu lider tamamlamıştı.


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